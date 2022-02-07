Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Канцлеру Германии посоветовали распустить НАТО

Политолог Рар посоветовал канцлеру ФРГ Шольцу задуматься о роспуске НАТО
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Reuters

Немецкий политолог Александр Рар посоветовал канцлеру Германии задуматься об идее роспуска НАТО, поскольку Североатлантический альянс не справляется со своей задачей по обеспечению безопасности в Европе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Надо распускать ненужную НАТО и воскрешать ОБСЕ, которая является истинной общеевропейской архитектурой безопасности», — написал политолог. По его мнению, Шольцу необходимо «найти в себе силу проявить себя, как истинный европеец, и наконец-то эмансипироваться от диктата англосаксов».

Также Рар полагает, что новый канцлер ФРГ не согласится на вступление Украины в альянс и не станет отменять вето своей предшественницы Ангелы Меркель.

Ранее Олаф Шольц заявлял, что на сегодняшний день в повестке дня НАТО не значится вопрос вступления в альянс новых стран Восточной Европы. Также сообщалось, что Германия не станет поставлять летальное оружие Украине, позиция Берлина по этому вопросу остается неизменной.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиянам задумали разрешить любую самооборону
Агрегаторов такси уличили в ценовом сговоре
Контроль за банковскими операциями россиян усилят
Канадские хоккеистки отказались выходить на матч Олимпиады против России
Врач назвал ослабляющие иммунитет продукты питания
Валиева с падением выиграла произвольную программу командного турнира ОИ
Троих человек госпитализировали с ожогами после прорыва трубы с кипятком
Стали известны причины падения популярности Макрона во Франции
Бывший зампрокурор получил восемь лет колонии строгого режима за взятку
Канцлеру Германии посоветовали распустить НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.