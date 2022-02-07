Сенегал обыграл Египет в финальном матче Кубка африканских наций по футболу

Сборная Сенегала обыграла команду Египта в финальном матче Кубка африканских наций по футболу. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в камерунском городе Яунде. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, сенегальцы победили в серии пенальти 4:2.

Команда Сенегала впервые в истории стала победителем Кубка африканских наций.

В июле прошлого года трое африканцев попытались нелегально проникнуть в Россию ради карьеры в футболе. Граждане Сенегала Ба Мусса и Барри Мамаду Мусса, а также гвинеец Диалло Шейх Умар прибыли в Белоруссию на сборы с одним из местных клубов. Их не устроили условия, и они захотели подписать контракт с российскими командами.