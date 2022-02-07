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Россия предложила ООН создать перечень несанкционных товаров

Полянский: Россия предложила Совбезу ООН создать список непопадающих под санкции товаров

Фото: Pixabay

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страна на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН предложила составить перечень несанкционных товаров, доставку которых нельзя было бы запретить, сообщает РИА Новости.

Полянский призвал совершенствовать инструментарий изъятий из санкций, которые предусмотрены резолюциями Совета гуманитарных изъятий. Он отметил необходимость делать такие исключений, которые бы распространялись на гуманитарные организации на постоянной основе.

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В частности, Полянский предложил Совбезу ООН создать список непопадающих под санкции товаров. В перечень он призвал включить не отдельные названия, а коды специальной номенклатуры, которые «ни при каких условиях не должны находится в запретительном списке».

«Кроме того, нам импонирует опыт рубежа 2000-х годов, когда еще до введения санкций осуществлялись предварительные оценки их гуманитарных последствий», — подчеркнул Полянский.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев перечислил последствия санкций против России для мировой экономики. По его мнению, они нанесут значительный удар и спровоцируют рост цен в развитых и развивающихся странах.

Марина Совина
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