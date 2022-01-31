Перечислены последствия санкций против России для мировой экономики

Санкции, которые США могут ввести против России, нанесут удар по мировой экономике и приведут к росту цен в развитых и развивающихся странах, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее о том, что санкции приведут к «финансовой панике» и нанесут удар по экономике развитых стран, заявили обозреватели американской газеты New York Times. Журналисты допустили, что меры против России вызовут рост мировых цен на сырьевые товары, коснутся государственных банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.

Проседание товарооборота и дефицит

«Многие операции международного характера и внутренние механизмы действия экономики оказались теснейшим образом взаимосвязаны. На этом фоне даже образовалась специализация стран, которые можно назвать мировыми поставщиками тех или иных видов товаров. Из России, например, двигались энергетические ресурсы, ресурсы горнодобывающей промышленности, и мир на них в известной мере опирается. В другую сторону — мы покупали на Западе технические компоненты, которые были в основе нашего производственного оборудования», — рассказал Беляев.

По его словам, введение санкций против России прервет каналы поставок товаров, которые критически важны для каждой отдельной экономики, будь то сырьевые и энергетические товары или высокотехнологичные. «В глобальном отношении, конечно, это будет проседание общих операционных показателей, масштабов обмена этими товарами», — уточнил экономист.

В свою очередь, это отразится на финансово-банковской сфере, отметил он. Если просядут операции, значит, сузится финансовая сфера, и банки окажутся в сложном положении, так как потеряют свою прибыль.

А когда мы говорим о том, что просядут и прервутся цепочки взаимных поставок, это значит, что в том или ином месте будут обнаружены дефициты каких-то определенных поставок товаров и услуг. А любой дефицит приводит к росту цен, и цены, таким образом, сначала вырастут на мировом рынке, и тут уже совершенно неминуемо рост мировых цен отразится на внутренних ценах и внутреннем состоянии экономики всех стран, которые участвуют в этом международном торговом обороте Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

По его словам, это повлияет на операции с суверенным долгом. Попадая в тяжелое положение страны пытаются выйти из ситуации за счет финансовых средств, однако внутренние источники в таких условиях становятся менее щедрыми, поэтому в таком случае требуются внешние заимствования. «А если все страны находятся в не очень хорошем положении, то что можно занять? Вы выпускаете долговые обязательства, чтобы выйти на международный рынок, реализовать бумаги, но, поскольку и вы находитесь в не очень хорошем положении, значит, вы реализуете бумаги не так выгодно, как могло бы быть в других обстоятельствах», — объяснил Беляев.

Кого заденут антироссийские санкции

В первую очередь, санкции в отношении России приведут к расстройству экономики в странах Западной Европы, так как их экономика сильно зависит от мировых цен, событий и потоков, отметил экономист. Помимо развитых стран, пострадают и развивающиеся, прежде всего, африканские страны, так как их экономика сильно зависит от экспорта, а долги высоки.

Проиграют от санкций против России и США, рассказал Беляев, но во вторую очередь. «США являются поставщиком высокотехнологичных товаров. Допустим, они осуществляют санкции по отношению к России. У Европы проседают торговые отношения с Россией, а у Штатов с Россией, может, не такие высокие объемы, но у них высокие объемы с Европой, а если Европа просела, значит, уже вторым ударом это отразится на США», — объяснил он.

Ранее в США заявили о возможном введении в отношении России жестких санкций, которые сокрушат экономику страны. Эта мера планируется в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Глава международного комитета сената США Роберт Менендес сообщал, что часть санкций может быть введена «авансом».