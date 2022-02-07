Российский лыжник ответил на вопрос норвежского журналиста про допинг

Российский лыжник Денис Спицов ответил на вопрос норвежского журналиста о возможном использовании запрещенных препаратов отечественными спортсменами на Олимпиаде. Россиянина цитирует норвежский NRK.

25-летний россиянин признался, что считает подобные вопросы провокационными. Спицов также подчеркнул, что у спортсменов из Норвегии также возникали проблемы с допингом.

6 февраля аналогичный вопрос американский журналист задал Александру Большунову, который одержал победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Россиянин заявил, что является «чистым» спортсменом, а за его победами — годы тренировок.

Победа Большунова в скиатлоне стала первой для российской сборной с 2006 года в данной дисциплине. Для самого лыжника эта награда — первое олимпийское золото в карьере.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.