Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
103:105
(ОТ)
Завершен
УНИКС
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
США
Завтра
07:10 (Мск)
Канада
Олимпийские игры 2022 (ж)|Группа A
Финляндия
Завтра
16:10 (Мск)
Россия
Олимпийские игры 2022 (ж)|Группа A
Спорт

Российский лыжник ответил на вопрос норвежского журналиста про допинг

Российский лыжник Спицов назвал вопрос о допинге от журналиста из Норвегии провокационным

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский лыжник Денис Спицов ответил на вопрос норвежского журналиста о возможном использовании запрещенных препаратов отечественными спортсменами на Олимпиаде. Россиянина цитирует норвежский NRK.

25-летний россиянин признался, что считает подобные вопросы провокационными. Спицов также подчеркнул, что у спортсменов из Норвегии также возникали проблемы с допингом.

6 февраля аналогичный вопрос американский журналист задал Александру Большунову, который одержал победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Россиянин заявил, что является «чистым» спортсменом, а за его победами — годы тренировок.

Победа Большунова в скиатлоне стала первой для российской сборной с 2006 года в данной дисциплине. Для самого лыжника эта награда — первое олимпийское золото в карьере.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В Турции назвали условие для встречи Путина и Зеленского
На Украине признали невозможность «договориться» с Россией по Донбассу
Москвич получил ножевые ранения из-за кота
Сбежавшего из России 10 лет назад бывшего чиновника задержали в Ереване
США обвинили Китай в провале торговой сделки
Молдавия предупредила о риске не успеть провести аудит долга за газ в срок
Синоптик пообещал россиянам теплое лето
На Украине назвали сдерживающий общеевропейский конфликт фактор
Российский лыжник ответил на вопрос норвежского журналиста про допинг
Проработавший более 1200 лет старейший британский паб обанкротился
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.