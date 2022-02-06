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Спорт

Большунов отреагировал на подозрения в применении допинга

Александр Большунов заявил, что спрашивать лыжников о применении допинга некрасиво

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что является «чистым» спортсменом, который сдает все допинг-тесты. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Таким образом россиянин отреагировал на подозрения в применении запрещенных препаратов. «Такие вопросы в нашу сторону задавать некрасиво и неправильно. За победой стоят годы тренировок. Хотите посмотреть, как мы тренируемся, приезжайте и смотрите», — заявил Большунов.

Ранее в воскресенье, 6 февраля, Большунов одержал победу в скиатлоне. Второй результат показал другой российский спортсмен Денис Спицов. Тройку сильнейших замкнул финн Иво Нисканен.

Золото Большунова в скиатлоне — первое для российской команды с Олимпиады в Турине в 2006 году. Сам лыжник впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Алексей Гусев
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