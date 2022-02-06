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Большунов рассказал о слезах на финише перед победой на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Большунов о победе на Олимпиаде: ради такого стоит жить

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о своих эмоциях на финише победной гонки на Олимпиаде. Об этом сообщает «Матч ТВ».

25-летний спортсмен признался, что на последнем круге у него наворачивались слезы. «Ради такого стоит жить, преодолевать сложности, а потом взять и выиграть», — прокомментировал свою победу в скиатлоне россиянин.

Золото Большунова в скиатлоне стало первым для российской команды с Олимпиады в Турине в 2006 году. Сам лыжник впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Второй результат показал другой российский спортсмен Денис Спицов.

5 февраля Наталья Непряева выиграла серебро в женском скиатлоне. Эта награда стала первой для сборной России на Играх в Пекине.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
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