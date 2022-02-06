Большунов принес России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине и завоевал первую золотую медаль для сборной России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это олимпийское золото также стало первым для самого спортсмена. На Играх-2018 россиянин завоевал три серебряных и одну бронзовую медали. Большунов преодолел дистанцию за 1 час 16 минут и 9,8 секунды. Серебряную медаль выиграл еще один представитель российской команды Денис Спицов. Третий результат показал финский лыжник Ийво Нисканен.

5 февраля Наталья Непряева выиграла серебро в женском скиатлоне. Эта награда стала первой для сборной России на Играх в Пекине.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.