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Спорт

Большунов принес России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

Лыжник Александр Большунов принес первую золотую медаль на Олимпиаде-2022 в скиатлоне

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине и завоевал первую золотую медаль для сборной России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это олимпийское золото также стало первым для самого спортсмена. На Играх-2018 россиянин завоевал три серебряных и одну бронзовую медали. Большунов преодолел дистанцию за 1 час 16 минут и 9,8 секунды. Серебряную медаль выиграл еще один представитель российской команды Денис Спицов. Третий результат показал финский лыжник Ийво Нисканен.

5 февраля Наталья Непряева выиграла серебро в женском скиатлоне. Эта награда стала первой для сборной России на Играх в Пекине.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
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