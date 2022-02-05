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Спорт

Российская лыжница завоевала первую для сборной медаль на Олимпиаде

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне на 15 километров на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победительницей гонки стала Тереза Йохауг из Норвегии. Эта медаль стала первой для российской сборной на Олимпиаде в Пекине.

На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году Непряева стала призеркой в эстафете. Россиянка выиграла тогда бронзовую награду.

Отечественные спортсмены выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо гимна в случае победы российских атлетов на церемонии награждения используется фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

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Николай Костюков
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