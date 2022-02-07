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Спорт

Сборная России потеряла лидерство в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная Швеции обошла Россию и стала лидером медального зачета зимних Игр-2022

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Сборная России опустилась на второе место в общекомандном медальном зачете зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Обойти российских спортсменов удалось шведам, которые оказались лидерами благодаря победе горнолыжницы Сары Хектор в гигантском слаломе. Это золото стало для команды Швеции третьим на Играх в Пекине. Медалей другого достоинства у скандинавов нет.

В активе россиян победа в командном турнире по фигурному катанию, а также золото лыжника Александра Большунова в скиатлоне. При этом представители страны завоевали два серебра и две бронзы. По общему числу медалей сборная России превосходит всех соперников.

Зимняя Олимпиада в Пекине началась 4 февраля и завершится 20 февраля. Спортсмены разыграют 109 комплектов наград.

Алексей Гусев
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