Захарова рассказала о причинах нагнетания Западом военной истерии

Страны Запада специально выдумали угрозу в виде российской агрессии для того, чтобы целенаправленно представить Россию как врага и бороться с ней, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в личном Telegram-канале.

«Время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе"», — рассказала дипломат.

Она считает, что с помощью нагнетания военной истерии вокруг Москвы западные страны отвлекают внимание граждан от внутриполитических кризисов и находят причину для значительного увеличения военных расходов на содержание армии и проведение научно-исследовательских разработок военно-промышленного комплекса.

«Тут тебе и возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, и шанс слить миллиарды на вооружение "неокрепших демократий", и способ возродить имидж "непобедимых" после афганского провала», — добавила Захарова.

Также представитель МИД рассказала о «медвежьей услуге», которую в НАТО оказали Украине. Она отметила действия ЕС, который содействует вхождению Киева в зону влияния объединения.

«И, видимо, нескоро [Украину] возьмут [в ЕС]. А после нынешнего западного перформанса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую "вот-вот нападет Россия"? Подсобили натовцы украинцам по-медвежьи. Как говорится, с такими друзьями никаких врагов не надо. Впрочем, мы не раз говорили, что интересы украинцев Запад волнуют меньше всего», — заключила Захарова.

5 февраля на сайте Bloomberg по ошибке появилась статья о «начале вторжения» России на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных. В агентстве уточнили, что в настоящее время расследуют обстоятельства того, как такой ложный и провокационный материал мог появиться на сайте.