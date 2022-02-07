Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова рассказала о причинах нагнетания Западом военной истерии

Захарова заявила, что Запад выдумал «российскую агрессию» для борьбы с Москвой

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Страны Запада специально выдумали угрозу в виде российской агрессии для того, чтобы целенаправленно представить Россию как врага и бороться с ней, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в личном Telegram-канале.

«Время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе"», — рассказала дипломат.

Она считает, что с помощью нагнетания военной истерии вокруг Москвы западные страны отвлекают внимание граждан от внутриполитических кризисов и находят причину для значительного увеличения военных расходов на содержание армии и проведение научно-исследовательских разработок военно-промышленного комплекса.

«Тут тебе и возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, и шанс слить миллиарды на вооружение "неокрепших демократий", и способ возродить имидж "непобедимых" после афганского провала», — добавила Захарова.

Материалы по теме:
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
31 января

Также представитель МИД рассказала о «медвежьей услуге», которую в НАТО оказали Украине. Она отметила действия ЕС, который содействует вхождению Киева в зону влияния объединения.

«И, видимо, нескоро [Украину] возьмут [в ЕС]. А после нынешнего западного перформанса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую "вот-вот нападет Россия"? Подсобили натовцы украинцам по-медвежьи. Как говорится, с такими друзьями никаких врагов не надо. Впрочем, мы не раз говорили, что интересы украинцев Запад волнуют меньше всего», — заключила Захарова.

5 февраля на сайте Bloomberg по ошибке появилась статья о «начале вторжения» России на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных. В агентстве уточнили, что в настоящее время расследуют обстоятельства того, как такой ложный и провокационный материал мог появиться на сайте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
В Турции заявили о последствиях прихода США в Черное море
Гинцбург назвал долю заразившихся омикроном в Москве
93-летнюю россиянку привезли домой из COVID-госпиталя в ссадинах и синяках
Популярная арабская страна ужесточит правила въезда для россиян
Доктор Комаровский назвал единственный способ защиты от опасной болезни у детей
Судимый за терроризм россиянин три года вымогал деньги у бизнесмена
Путин проведет встречу с президентом Франции Макроном в Кремле
Российский урожай оказался под угрозой
Российские хоккеистки проиграли Канаде на Олимпиаде в Пекине
Названы вероятные победители «Оскара»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.