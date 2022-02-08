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Занявший 23-е место в короткой программе на ОИ россиянин высказался о прокате

Фигурист Мозалев — о 23-м месте в короткой программе на ОИ: я не переживаю

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters

Российский фигурист Андрей Мозалев оценил свое выступление в короткой программе на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Высказывание спортсмена приводит РИА Новости.

Россиянин рассказал, что особо не переживал и рассчитывал на достойный результат. «Давления не было. Это же праздник, я очень рад, что сюда попал и получаю удовольствие, находясь здесь. Просто не очень хороший прокат получился», — высказался Мозалев.

Россиянин занял в короткой программе 23-е место и квалифицировался в произвольную программу с предпоследней позиции. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, который откатался чисто и занимает седьмое место. Лидерство захватил американец Нэтан Чен, который выиграл короткую программу с мировым рекордом.

Произвольную программу спортсмены представят 10 февраля. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Алексей Гусев
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