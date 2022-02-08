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Спорт

Американский фигурист Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу ОИ-2022

Фигурист Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу ОИ-2022, Семененко стал седьмым

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Американский фигурист Нэтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам своего проката он получил 113,97 балла. На втором месте расположился японец Юма Кагияма с 108,12 балла. Третьим стал его соотечественник Шома Уно — 105.90 балла. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, который набрал 95,76 балла и занял седьмое место.

Два других россиянина оказались за пределом первой десятки. Марк Кондратюк, допустивший несколько ошибок, остался на 15-м месте. Андрей Мозалев с 23 места предпоследним квалифицировался в произвольную программу.

Мужчины представят произвольную программу 10 февраля. Она начнется в 4:30 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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