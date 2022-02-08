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Макрону дали антисептик после рукопожатия с Зеленским

Макрону поднесли антисептик после рукопожатия с делегацией Зеленского в Мариинском дворце

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, который прибыл в Киев для переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, дали антисептик после церемонии рукопожатия. На фрагмент встречи, транслируемой YouTube-каналом in time Ukraine, обратила внимание журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram.

На кадрах запечатлено прибытие французского лидера — он выходит из автомобиля, пожимает руку Зеленскому, а затем проходит в Мариинский дворец. Далее политики и их делегации также обмениваются рукопожатиями и направляются в переговорный зал.

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Затем видно, как к Макрону, сидящему за столом напротив президента Украины, подбегает помощник и кладет рядом с ним флакон с антисептическим средством. Зеленскому аналогичного флакона при этом не подносят.

Встреча политиков началась в Киеве во вторник, 8 февраля.

Днем ранее Макрон провел переговоры в Кремле с президентом России Владимиром Путиным — беседа длилась пять часов. По итогам встречи французский лидер заявил, что достиг главной цели своей поездки — взял с Путина обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.

The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Макрон заключили «сделку» по Украине. Российский лидер, в частности, пообещал, что выведет из Белоруссии более 30 тысяч военных после окончания учений, которые пройдут 10-20 февраля.

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Варвара Кошечкина
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