Ведущая Первого канала рассказала о жизни после переезда в Италию

Ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева рассказала, как изменилась ее жизнь после переезда в Италию в 2013 году. Подробности она раскрыла в интервью журналу «Караван историй».

По словам Бадоевой, первое время после переезда она постоянно переживала, много думала о работе, но со временем научилась жить спокойно, без стресса. «Здесь (в Италии — прим. "Ленты.ру") нужно делать свое дело, верить в завтрашнюю стабильность, расслабляться, улыбаться и получать удовольствие», — заявила она.

Также телеведущая рассказала, что если раньше приемы пищи у нее были нерегулярными, то в Италии она стала есть в одно и то же время. Помимо этого, как уточнила Бадоева, у нее появилась итальянская привычка завтракать в кафе, а не дома. «Спонтанность в Италии не в почете, и мне очень нравится такая размеренная жизнь. После съемочного хаоса я возвращаюсь домой и не могу нарадоваться», — добавила она.

Ранее ведущая Первого канала описала работу с мужем-продюсером Василием Мельничином. В посте, опубликованном в Instagram, Бадоева призналась, что иногда ей бывает нелегко все время быть бок о бок с супругом. По словам знаменитости, во время работы с мужем ей «иногда хочется орать».

Бадоева и Мельничин проживают вместе в Италии с 2013 года. Пара поженилась в 2014 году.