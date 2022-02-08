Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Вера Брежнева высказалась о разнице в возрасте с Константином Меладзе

Брежнева заявила, что 18-летняя разница в возрасте не мешает ее отношениям с Меладзе
Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Вера Брежнева высказалась о разнице в возрасте со своим мужем продюсером Константином Меладзе. Посты на эту тему появились в ее Instagram-сторис.

Артистка заявила, что 18-летняя разница не мешает ее отношениям с супругом. «Счастье зависит не от возраста, а когда доверяешь выбору своего сердца, уважаешь себя и партнера, когда над отношениями равнозначно работают оба, когда совпадают ценности и принципы. Когда вы выбираете друг друга каждый день. Когда прощаете друг другу ошибки и помогаете их избегать», — написала исполнительница.

Она отметила, что отношения всегда требуют работы. По ее словам, на пути каждой пары встречаются «трещины и скользкие участки».

Ранее дочь Константина Меладзе Лия рассказала об отношениях с Верой Брежневой, на которой продюсер женился в 2015 году. 17-летняя девушка заявила, что не поддерживает связь с женой отца. «Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой», — отметила дочь Меладзе и его бывшей супруги Яны Сумм.

Брежнева говорила, что хочет от Меладзе ребенка. Она отмечала, что ничего не имеет против суррогатного материнства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Российский лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде в Пекине
В России предложили бороться с пытками в колониях через изменение ментальности
Зеленский сменил оскорблявшего Путина посла
Террориста Брейвика решили перевести в новую тюрьму
Ведущая «Дома-2» раскритиковала мужчин-альфонсов
В Москве приезжий грузчик украл со склада продукты питания и обогатился
Тимошенко сравнила выполнение Минских соглашений с изменой
В Совфеде рассказали об ожиданиях от переговоров Макрона и Зеленского
Раскрыта природа загадочного радиогало в 1,4 миллиарда световых лет от Земли
Попова назвала единственный город в России со снижением числа случаев COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.