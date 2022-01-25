Дочь Константина Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой

Дочь Константина Меладзе Лия рассказала об отношениях с исполнительницей Верой Брежневой, на которой продюсер женился в 2015 году. Об этом сообщает Starhit.

17-летняя девушка заявила, что не поддерживает связь с женой отца. «Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой», — отметила дочь Меладзе и его бывшей супруги Яны Сумм.

Осенью 2019 года ряд СМИ опубликовал информацию о том, что у продюсера появилась любовница. Сообщалось, что он якобы состоит в романтических отношениях с нынешней участницей группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. После этого Брежнева написала ироничный пост, в котором пошутила, что восхищается Меладзе, который успевает не только заниматься работой, семьей и помощью родственникам, но и встречаться с другой женщиной.

Ранее Брежнева также заявила, что хочет от Меладзе ребенка. «Конечно, хочу. Почему нет? Как может женщина не думать о том, что у нее есть семья? Об увеличении семьи», — ответила артистка на вопрос о рождении ребенка от продюсера. Она добавила, что ничего не имеет против суррогатного материнства.