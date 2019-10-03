Вера Брежнева впервые отреагировала на слухи об измене мужа

Певица и бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах ее мужа, продюсера Константина Меладзе. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка выложила черно-белой снимок, на котором она с улыбкой на лице смотрит в телефон. Она написала, что после прочтения новостей восхищается умениями своего супруга: «Он успевает руководить офисом MeladzеMusic, курировать пять своих проектов, быть наставником в "Голосе", писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы, регулярно разводиться и погуливать с Эрикой!»

Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа💥 Он успевает руководить офисом @meladzemusic , курировать 5 своих проектов, быть наставником в Голосе, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми , заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и ещё , по словам прессы - регулярно разводиться и погуливать с Эрикой! Ну просто браво 😂😂 👏🏻👏🏻 товарищи ньюсмейкеры, спасибо 😂 🙌🏻 👏🏻🤦🏼‍♀️ Фото опубликовано @ververa

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что у Меладзе появилась любовница. Сообщалось, что он якобы состоит в романтических отношениях с нынешней участницей группа «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Продюсер и исполнительница никак не комментировали эти слухи.

В марте Брежнева дала интервью шоумену Вячеславу Манучарову, в ходе которого призналась, что не считает себя украинской певицей. Она пояснила, что всегда пела на русском языке. Ее первое выступление прошло в Санкт-Петербурге, а в дальнейшем она гастролировала по всему миру. Артистка предложила представлять себя как «певицу родом из Украины» и заявила, что не хочет ограничивать себя.

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