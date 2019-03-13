Вера Брежнева отказалась признавать себя украинской певицей

Певица и бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не считает себя украинской исполнительницей. Об этом она заявила в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

«Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой», — отметила артистка в беседе с актером и шоуменом Вячеславом Манучаровым. Она пояснила, что всегда пела на русском языке. Ее первое выступление прошло в Санкт-Петербурге, а в дальнейшем она гастролировала по всему миру.

Родившаяся в украинском городе Днепродзержинске (переименован в Каменское — прим. Ленты.ру) артистка предложила представлять себя как «певицу родом из Украины» и заявила, что не хочет ограничивать себя.

В декабре 2018 года НТВ вырезал выступление Веры Брежневой из трансляции премии «Высшая лига». Отмечалось, что во время церемонии певице вручили статуэтку, она также исполнила композицию «Ты — мой человек». По данным издания «Собеседник», НТВ решили убрать номер артистки, так как она неоднократно отказывалась общаться с представителями канала.

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