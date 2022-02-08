Иностранцы назвали цирком первую медаль России на ОИ в прыжках с трамплина

Иностранные пользователи сети остались недовольны тем, что сборная России завоевала серебро в командном турнире по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Комментарии недовольных доступны в Twitter соревнований.

Болельщики посчитали, что лишь из-за дисквалификации сильнейших команд россиянам удалось получить медали, и назвали произошедшее цирком. «Что, черт побери, за абсурд!? Россия — медалист в прыжках с трамплина!? Бред какой-то!», «Уровень коррупции зашкаливает. Дисквалифицировать основных претендентов на медали, чтобы Россия смогла разжиться наградой в прыжках с трамплина! Какой позор!» — писали они.

Сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро 7 февраля. В ходе соревнований сборным Норвегии, Японии, Австрии и Германии не зачли часть прыжков из-за несоответствия экипировки правилам. Чемпионами стали спортсмены из Словении. На третьем месте расположились канадцы.

Для россиян награда стала первой в истории команды. Последний раз Владимир Белоусов из сборной СССР завоевал золото в прыжках с трамплина в 1968 году.