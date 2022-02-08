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Дрона превратили в поводыря

Ученые Швейцарии создали дрона, который может сопровождать слепых

Кадр: aslteam / YouTube

В Швейцарии создали дрона, который способен сопровождать людей с нарушениями зрения. Соответствующая научная работа была опубликована в журнале IEEE Robotics and Automation Letters.

Специалисты Швейцарской высшей технической школы Цюриха превратили дрона в умного поводыря, который анализирует положение в пространстве и учитывает скорость передвижения человека. Пользователь удерживает устройство за трос, и машина постоянно измеряет степень его натяжения.

Изобретение швейцарских инженеров основано на пружинном маятнике с демпфером, который установлен в ручку с тросом. Коптер получает данные о месте назначения и устремляется к точке, при этом трос натягивается. В случае, если человек замедлит шаг и натяжение ослабнет, то дрон замедлит движение или остановится. Аппарат измеряет силу натяжение с помощью специального датчика 800 раз в секунду.

Ранее ученые уже создавали похожий коптер, однако устройство не учитывало натяжение троса. В этой связи человек мог подойти слишком близко к дрону. «Задача нашей работы состоит в том, чтобы сделать дрона способным безопасно вести человека в нужную точку, используя силу как косвенный канал связи», — отметили авторы исследования.

В начале года 88-летней женщине из Великобритании вернули зрение с помощью глазного импланта. Установленный чип через камеру захватывает изображение, передает его на компьютер, который возвращает картинку через клетки сетчатки в мозг.

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Андрей Ставицкий
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