Найден способ уменьшить вред от коров с помощью водорослей

В Швеции нашли способ уменьшить выбросы опасного газа от отходов жизнедеятельности скота. Стартап Volta Greentech собирается построить фабрику по производству водорослей, чтобы обеспечить животных безвредным для экологии кормом. Об этом сообщает Bloomberg.

Исследование Volta Greentech показало, что с помощью корма на водорослях можно минимизировать вред от коров. Добавление этого растения в рацион животных сокращает содержание метана в отходах их жизнедеятельности на 80 процентов.

Водоросли будут выращиваться только с помощью возобновляемых источников энергии. Фабрика будет производить около 50 тонн продукта в год — достаточно, чтобы прокормить от трех до пяти тысяч животных. В 2022 году основатели стартапа собираются найти новых инвесторов, чтобы финансировать строительство мануфактуры и дальнейшее развитие продукта.

Корм Volta Greentech основан на красных водорослях Asparagopsis Taxiformis, в которых содержится большое количество биоактивных соединений. Они блокируют один из ферментов, в котором нуждаются производящие метан бактерии, тем самым предотвращая формирование вещества.

«Мы доказали, что наш продукт может значительно сократить выбросы метана в атмосферу», — заявил соучредитель компании Фредрик Акерман. Известно, что 1,5 миллиарда коров ответственны за пять процентов всех выбросов природного газа. По оценке Volta Greentech, это в два раза больше, чем вред от от самолетов.

В январе ученые из США выяснили, что эффективным средством в борьбе с выбросами метана может стать дешевый наполнитель для кошачьих туалетов. Согласно докладу, содержащийся в таких наполнителях цеолит эффективно улавливает вещество и превращает его в углекислый газ. Данное вещество также наносит вред планете, однако задерживает тепло в атмосфере в 80 раз слабее метана.