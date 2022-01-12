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Спасение от опасного газа нашли в дешевом наполнителе для кошачьих туалетов

Массачусетский технологический институт: глина для кошачьих лотков может улавливать метан

Фото: Depositphotos.com

Ученые из Массачусетского технологического института в США нашли дешевое спасение от опасного для планеты газа. Исследователи обнаружили, что использующийся как наполнитель для кошачьего туалета цеолит (глиняный абсорбент) может эффективно улавливать метан, сообщается на сайте учебного заведения.

Специалисты обработали глиняный абсорбент медью и получили материал, способный вытягивать мощный парниковый газ из воздуха. В ходе эксперимента ученые поместили частицы цеолита в нагретую до 300 градусов Цельсия реакционную трубку и пропустили через нее воздух с двухпроцентным содержанием метана. Наполнитель для кошачьих лотков смог его уловить и превратить в углекислый газ.

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CO2 тоже вреден для планеты, но задерживает тепло в атмосфере в 80 раз слабее, чем метан. Ученые считают, что новую технологию будет выгодно использовать на фермах с крупным рогатым скотом и на угольных шахтах — одних из главных источников метановых выбросов.

Сокращение метановых эмиссий экологи признали быстрым и эффективным способом замедлить глобальное потепление. Во время конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго, которая прошла в октябре и ноябре 2021 года, более 100 стран обязались к 2030 году уменьшить эмиссии опасного газа на 30 процентов относительно уровней 2020-го.

Анна Аверьянова
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