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Немецкие журналисты перепутали Россию с Украиной

Телеканал Das Erste перепутал Киев с Москвой в ходе визита главы МИД Германии на Украину

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Журналисты крупнейшего немецкого телеканала Das Erste перепутали столицы Украины и России. На это обратило внимание «Страна.ua».

В ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев, репортер Ина Рюк включилась в прямой эфир на фоне Майдана Независимости в украинской столице. При этом в подписи было указано, что она вещала из Москвы.

Ранее американский телеканал CNN в прямом эфире обозначил Харьков как российский город в сюжете о военных учениях России. В сюжете, в котором рассказывалось о ситуации вокруг Украины, в правом верхнем углу экрана на протяжении 20 секунд была надпись «Харьков, Россия», обозначающая, по мнению вещателя, место проведения учений Вооруженных сил России.

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8 февраля стало известно, что встреча министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским была отменена из-за отсутствия единого мнения политиков по российскому газопроводу «Северный поток-2».

Согласно информации СМИ, глава МИД ФРГ не готова отказаться от запуска «Северного потока 2» даже при вторжении России на Украину. При этом ранее она пригрозила России санкциями, если произойдет военная агрессия.

Марина Совина
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