Американский телеканал обозначил украинский город российским

Американский телеканал CNN в прямом эфире во вторник, 25 января, обозначил Харьков как российский город в сюжете о военных учениях России. Об этом сообщает ТАСС.

В сюжете, в котором рассказывалось о ситуации вокруг Украины, в правом верхнем углу экрана на протяжении 20 секунд была указана надпись «Харьков, Россия», обозначающая, по мнению вещателя, место проведения учений Вооруженных сил России.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского нападения на Украину. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.