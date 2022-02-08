Обнаружена связь между наличием хронических болезней и развитием слабоумия

Ученые из Парижского университета обнаружили связь между наличием у человека среднего возраста двух и более хронических болезней и развитием слабоумия. Риск возникновения деменции в таких случая может повышаться вдвое, сообщает «Медик Форум».

Исследователи выяснили, что людям в возрасте более 50 лет, у которых отсутствуют проблемы со здоровьем, с большой долей вероятности не грозит слабоумие. Выяснилось, что у тех, кто имеет два хронических нарушения здоровья, вдвое чаще выявляются случаи развития старческой деменции, в том числе болезни Альцгеймера. При наличии трех болезней риск возрастает в пять раз. Это могут быть как проблемы с повышенным артериальным давлением или гипертонией, так и депрессии или артриты, отмечают медики.

Ранее стало известно, что ягода боярышника поможет снизить кровяное давление и уменьшить риск сердечного приступа. По словам специалистов, благодаря этому человек значительно продлевает себе жизнь. Ягодой долголетия боярышник делает и способность снижать холестерин, который играет ключевую роль в вероятности возникновения сердечного приступа. Продукт богат противовоспалительными свойствами и антиоксидантами, рассказали медики.