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Врачи рассказали о ягоде долголетия

Express: ягода боярышника снижает кровяное давление и уменьшает риск сердечного приступа

Фото: Pixabay.com

Ягода боярышника поможет снизить кровяное давление и уменьшить риск сердечного приступа, заявили медики, пишет Express. По словам специалистов, благодаря этому человек значительно продлевает себе жизнь.

Ягодой долголетия боярышник делает и способность снижать холестерин, который играет ключевую роль в вероятности возникновения сердечного приступа. Продукт богат противовоспалительными свойствами и антиоксидантами, рассказали медики.

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Врачи напомнили, что уменьшить кровяное давление можно, отказавшись от ряда продуктов и привычек. Прежде всего, нужно сократить потребление алкоголя и кофеина, снизить вес и поддерживать активность.

Одним из самых полезных фруктов специалисты называют яблоки. Регулярное употребление яблок предотвращает развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, защищает мозг от старения и увеличивает продолжительность жизни.

Замедлить старение мозга и улучшить когнитивные функции могут шпинат и различные виды салатов. Американские неврологи выяснили, что одно такое блюдо в день помогает дольше сохранять хорошую память и защищает от деменции.

Алия Шарафутдинова
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