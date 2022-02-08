Женщина год стажировалась у лже-борца с наркотиками ради должности спецагента

Жительница американского города Портленд, штат Орегон, почти год думала, что стажируется в Управлении по борьбе с наркотиками: все это время ее обманывал лже-сотрудник этого учреждения. Об этом сообщает Insider.

41-летний Роберт Эдвард Голден под видом сотрудника Управления по борьбе с наркотиками обманным путем заставил женщину думать, что она стажируется на должность «федерала» и спецагента. Обман продолжался около года.

Мужчине предъявлены обвинения в том, что он выдавал себя за специального агента Управления по борьбе с наркотиками и использовал поддельные документы, чтобы получать информацию от резидентов. Американец установил красно-синие проблесковые маячки на свой автомобиль, чтобы ему было удобнее передвигаться. Лже-борец с наркотиками хранил поддельные удостоверения, тактические куртки, бронежилеты, наручники и даже где-то достал оружие, которое на самом деле оказалось пневматическим пистолетом.

Местные власти задержали пару после того, как сержант полиции заметил одну из курток в открытом багажнике автомобиля Голдена. Офицер спросил американца, является ли он федеральным агентом. На это мужчина ответил, что он и его стажерка — «федералы», которые работают в Портленде. После этого он призвал женщину показать свое поддельное удостоверение.

В тот же вечер пару перевели к следователям Управления по борьбе с наркотиками, где Голден признал, что его документы — подделка. На этот раз он заявил, что он и женщина увлекаются косплеем, а документы и экипировку хранили для самозащиты. Кроме того, Голден признался, что однажды он разнял драку, закричав «Полиция!» и предъявив свой бейдж в качестве документа.

«Стажерке» не предъявлено обвинений. Она заявила, что Голден вручил ей бейдж Управления по борьбе с наркотиками и удостоверение с фотографией. Он сказал женщине, что она будет стажироваться в течение года, пока она учится в школе уголовного права. Американка искренне верила, что стажируется на должность агента Управления по борьбе с наркотиками.

Она рассказала, что Голден брал ее с собой на ночной патруль и тренировки по стрельбе, а также часто упоминал четырех других агентов: «агента Андерсона, агента Луиса, агента Гарсию и Мисс Беннетт».

В Управлении заявили, что у них нет агентов с такими именами, и что агентство не берет с собой гражданских лиц в патруль.

Зачем Голден обманывал женщину, неизвестно. Если его вина будет доказана, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере до 250 тысяч долларов (18,8 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что афериста из США, обманывавшего женщин на сайте знакомств, приговорили к семи годам тюремного заключения. Злоумышленник рассказал одной из своих жертв, что он миллионер, убедил наивную американку, что они «созданы друг для друга» и должны купить дом.