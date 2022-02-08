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Названы способы избавиться от храпа

Эксперт по сну Амини посоветовала спать на боку, чтобы не допускать возникновения храпа

Фото: Pixabay

Эксперт по сну Нарвана Амини рассказала, что храп является непроизвольным действием. По ее словам, поза, в которой спит человек, имеет большое значение. Она назвала способы избавиться от недуга, отметив, что люди, засыпающие на спине, храпят чаще тех, кто спит в других позах, сообщает «Медик Форум».

Чтобы не допускать возникновения храпа специалист советует засыпать лежа на боку. В случае, когда человек спит на спине, сила тяжести прижимает его язык ко рту, тем самым создавая закупорку дыхательных путей, что в свою очередь приводит к храпу. Также она посоветовала пить больше жидкости в течение дня, поскольку это облегчает заложенность во рту и горле ночью.

«Не прижимайте подбородок к груди и не опускайте голову, так как это может заблокировать ваши дыхательные пути и затруднить дыхание. Держите руки на талии или параллельно бокам. Если у вас болит сустав в этом положении, попробуйте положить подушку между коленями, чтобы выровнять позвоночник и облегчить боль в пояснице», — заявила Амини.

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) предупредили, что храп может возникать вследствие избыточного веса. В этом случае ткань вокруг шеи и горла увеличивается, что повышает вероятность того, что дыхательные пути будут перекрыты во время сна. Это можно исправить, если сбросить пару лишних килограммов, отметили медики.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил об опасности храпа и назвал главную ошибку при его лечении. По словам врача, существуют особые виды храпа, которые сопровождаются остановками дыхания во сне.

Марина Совина
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