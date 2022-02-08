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Спорт

Российская саночница Иванова завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине

Фото: Edgar Su / Reuters

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка совершила четыре попытки за три минуты и 54,507 секунды. Эта медаль — первая личная награда в истории России в одноместных санях.

Победу одержала немка Натали Гайзенбергер. Второе место заняла ее соотечественница Анна Беррайтер.

Это третья бронзовая медаль для сборной России 8 февраля. Ранее российский сноубордист Вик Уайлд стал третьим в параллельном гигантском слаломе. Затем лыжник Александр Терентьев показал третий результат в спринте.

Иванова — серебряный призер Олимпиады в Сочи в эстафете. За несколько месяцев до Игр в Пекине 30-летняя спортсменка получила травму ноги, однако успела восстановиться.

Дарья Коршунова
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