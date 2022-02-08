Российский лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

22-летний Терентьев преодолел дистанцию за две минуты и 59,3 секунды. Он отстал от победителя на 1,3 секунды.

Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо. Серебро завоевал итальянец Федерико Пеллегрино.

В финале также принимал участие еще один россиянин — Артем Мальцев остановился на пятой позиции.

Ранее, 6 февраля, россиянин Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине — для лыжника это первое золото на Играх. Кроме того, для российской сборной это золото стало первым в данной дисциплине с Олимпиады в Турине, которая прошла в 2006 году.

5 февраля Наталья Непряева завоевала серебро в женском скиатлоне. Эта награда стала первой для сборной России на Играх в Пекине.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.