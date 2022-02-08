Лукашенко предложил заочно осудить выехавших из Белоруссии обвиняемых

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ввести заочное производство по уголовным делам в отношении обвиняемых, выехавших за пределы страны. Его цитирует агентство БЕЛТА.

Лукашенко предложил осудить заочно тех граждан, которые совершили или совершают особо опасные преступления, предусмотренные белорусским законодательством. «Видимо, это единицы из числа так называемых беглых. Они, к сожалению, есть. Будет над чем подумать тем, кто намерен навредить стране, людям, экономике, а потом "спрятаться" за границей», — сказал он.

Президент подчеркнул, что подобные подходы давно практикуются в других странах, в том числе европейских.

В январе Лукашенко выступил с посланием к нации, в котором призвал уехавших за границу оппозиционеров вернуться в Белоруссию, покаяться и понести наказание за свои действия. Он также отметил, что многие из них разочарованы той жизнью, которая у них сейчас.

В 2020 году в Белоруссии разгорелись массовые протесты из-за результатов президентских выборов. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, тогда как его конкурентка, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская — лишь десять. Первые акции были жестоко подавлены силовиками, часть оппозиционных политиков получили тюремные сроки, другие — покинули страну.