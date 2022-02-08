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Макрон обсудил с Путиным размещение ядерного оружия в Белоруссии

Президент Франции Макрон обеспокоен словами Лукашенко про ядерное оружие в Белоруссии
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоен словами белорусского лидера Александра Лукашенко про ядерное оружие в стране, об этом он рассказал по итогам переговоров с главой России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Как уточнил французский лидер, после обсуждения темы российский коллега успокоил его на этот счет. Встреча Путина и Макрона началась в понедельник, 7 февраля, и завершилась только спустя пять часов. Путин назвал диалог с Макроном содержательным и полезным.

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Перед переговорами французский политик уточнил, что настроен оптимистично. Он подчеркнул, что «не верит в спонтанные чудеса».

Ранее Лукашенко сообщил, что предложит российскому коллеге Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО разместят в Польше. О планах переместить американские ядерные системы «восточнее», в случае если от их размещения откажется Германия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Алия Шарафутдинова
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