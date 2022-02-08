Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Финляндия
Сегодня
16:10 (Мск)
Россия
Олимпийские игры 2022 (ж)|Группа A
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
22:45 (Мск)
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:45 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Бёрнли
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|24-й тур
Спорт

Олимпийский чемпион Кондратюк с ошибками исполнил короткую программу на ОИ

Фигурист Марк Кондратюк с ошибкой исполнил каскад в короткой программе Олимпиады-2022

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский фигурист Марк Кондратюк представил короткую программу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

18-летний спортсмен исполнил на Олимпиаде четверной тулуп с ошибкой, а в каскаде четверной сальхов — тройной тулуп выполнил тулуп на один оборот меньше. Он получил от судей 86,11 балла.

В составе сборной России Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном турнире. На счету отечественной команды — 74 очка. У сборной США 65 очков, у японцев — 63. Золото командного турнира фигуристов стало для России вторым в истории.

Другой российский фигурист Евгений Семененко откатал программу чисто. В сумме он набрал 95,76 балла и занимает промежуточное первое место перед двумя сильнейшими разминками.

Впереди ожидается выступление россиянина Андрея Мозалева. Он стартует вторым в четвертой разминке.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Госдеп США отказался комментировать поставку комплексов THAAD на Украину
Москвич нашел способ расширить квартиру и навлек гнев соседей
Посетившая Египет россиянка описала страну словами «большая помойка»
В России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов
Американцы отказались считать Украину союзником США
Переговоры Макрона и Путина оценили как шаг к деэскалации
Обнаружена связь между наличием хронических болезней и развитием слабоумия
Олимпийский чемпион Кондратюк с ошибками исполнил короткую программу на ОИ
Врач назвал средство от постковидного синдрома
Мужчина и женщина поженились и прожили почти 30 лет в браке благодаря фотографии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.