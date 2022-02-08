Олимпийский чемпион Кондратюк с ошибками исполнил короткую программу на ОИ

Российский фигурист Марк Кондратюк представил короткую программу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

18-летний спортсмен исполнил на Олимпиаде четверной тулуп с ошибкой, а в каскаде четверной сальхов — тройной тулуп выполнил тулуп на один оборот меньше. Он получил от судей 86,11 балла.

В составе сборной России Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном турнире. На счету отечественной команды — 74 очка. У сборной США 65 очков, у японцев — 63. Золото командного турнира фигуристов стало для России вторым в истории.

Другой российский фигурист Евгений Семененко откатал программу чисто. В сумме он набрал 95,76 балла и занимает промежуточное первое место перед двумя сильнейшими разминками.

Впереди ожидается выступление россиянина Андрея Мозалева. Он стартует вторым в четвертой разминке.

