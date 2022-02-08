МИД пообещал зеркально отвечать на действия властей ФРГ против российских СМИ

Москва зеркально ответит на любые действия германских властей в отношении российских медиа, работающих в ФРГ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в опубликованном во вторник, 8 февраля, интервью RT.

«Я знаю, что у RT DE будет все хорошо. Из этого надо исходить... я знаю, что будем предпринимать мы. Если власти Германии пойдут по пути сохранения нынешней ситуации, они увидят зеркальный ответ от нас», — заявила она, пообещав что также зеркальный ответ власти Германии увидят, если пойдут по пути ужесточения ситуации.

В то же время официальный представитель МИД РФ заверила, что российская сторона готова пойти навстречу, если увидит от Германии желание каким-то образом нормализовать ситуацию.

Помимо этого, Захарова заявила о хамском поведении представителя ОБСЕ по свободе СМИ Терезы Рибейру. «Я считаю, что мы больше не имеем право олицетворять эту позицию ОБСЕ с именем госпожи Рибейру, потому что до нее были разные представители с разными взглядами, с разным кругозором, разным профессиональным опытом, но никто из них не позволял себе такого хамского и пренебрежительного отношения к журналистам и к должности представителя ОБСЕ по свободе СМИ», — высказалась дипломат.

Ранее Захарова оценила перспективу выдворения из России журналистов Deutsche Welle. Она отметила, что журналисты московского корреспондентского пункта должны были сдать свои аккредитации, однако это не означает, что им нужно покинуть страну.