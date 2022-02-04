В МИД оценили перспективу выдворения из России журналистов Deutsche Welle

Журналисты московского корреспондентского пункта Deutsche Welle должны в течение пятницы, 4 февраля, сдать свои аккредитации, однако это не означает, что их выдворят из России. Перспективу оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.

«В соответствии с принятыми решениями мы информировали корпункт Deutsche Welle о его закрытии с сегодняшнего дня — с 4 февраля», — сказала Захарова, отметив, что журналистам действительно было направлено уведомление о необходимости сдать аккредитации в течение дня.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в корпункте Deutsche Welle работают 19 человек, из которых 16 являются гражданами России. Дипломат подчеркнула, что даже для граждан других стран сдача аккредитации не означает, что им нужно покинуть страну.

Ранее стало известно, что телеканал продолжил вещание на территории России вопреки предписанию МИД прекратить деятельность московского бюро. До этого в Deutsche Welle заявили, что они планируют продолжать работу корпункта, пока не получат уведомление о запрете. Представители компании также сообщили о намерении оспорить меры, принятые российскими властями.

3 февраля МИД РФ озвучил меры в ответ на запрет вещания немецкоязычного телеканала RT DE в Германии. Среди них — прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в России и закрытие корпункта организации в Москве. Также МИД решил аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.

1 февраля Комиссия по надзору за СМИ запретила RT DE вещание в ФРГ. Уточнялось, что причиной стало отсутствие у канала требуемой местным законом о СМИ лицензии.

