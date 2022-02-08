Большунов отказался от участия в спринте на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов не будет участвовать в спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом «Чемпионат.com» сообщил сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Отказаться от выступления в гонке захотел сам спортсмен, так как ему тяжело дался скиатлон, проходивший на высоте. Совместно с тренерами было решено, что Большунову нужно сосредоточиться на следующих стартах.

В российской команде не будет замены, в спринте примут участие Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев. Квалификация начнется в 11:50 по московскому времени.

Большунов выиграл скиатлон 6 февраля. Это золото Олимпиады стало для россиянина первым в карьере.