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Спорт

Фигурист Чен оценил победу с мировым рекордом в короткой программе Олимпиады

Американский фигурист Чен заявил, что испытывает облегчение после короткой программы ОИ

Фото: YUTAKA / globallookpress.com

Американский фигурист Нэтан Чен оценил победу с мировым рекордом в короткой программе Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен заявил, что доволен своим прокатом и испытывает облегчение после него. Он отметил, что после удачно исполненной технической части программы он просто получал удовольствие от катания. «Это много значит для меня, я очень счастлив. Но никто из конкурентов еще не выбыл из борьбы», — подчеркнул Чен.

Ранее 8 февраля Чен стал лидером после короткой программы, получив 113,97 балла. На втором месте расположился японец Юма Кагияма с 108,12 балла. Третьим стал его соотечественник Шома Уно — 105,90 балла.

Мужчины представят произвольную программу 10 февраля. Она начнется в 4:30 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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