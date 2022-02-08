Охранника больницы заподозрили в изнасиловании российской школьницы

В Ленинградской области задержали 44-летнего охранника больницы города Тихвин, заподозренного в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 30 января ученицу девятого класса из-за семейного конфликта поместили в больницу. Спустя несколько дней охранник, по словам школьницы, начал ее домогаться, а затем дал какое-то порошкообразное вещество и изнасиловал в подсобке. О случившемся девушка сама рассказала силовикам. Россиянин был задержан и отправлен в изолятор.

По факту произошедшего прокуратура начала поверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выяснилось, что подозреваемый ранее был судим за наркотики и в момент совершения преступления был на административном учете.

29 сентября 2021 года сообщалось, что в Симферополе суд приговорил к 13 годам колонии тренера спортивной школы, который в течение трех лет насиловал своих учениц.