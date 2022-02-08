Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вылечился от коронавируса. Об этом сообщает журналистка Саманта Пелл на странице в Twitter.

Хоккеист, перенесший болезнь бессимптомно, сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус 8 февраля. После этого он получил разрешение вернуться к тренировкам с командой.

Овечкин попал в ковид-протокол НХЛ 2 февраля. Из-за положительного теста он был вынужден пропустить несколько встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также Матч звезд НХЛ.

Овечкин проводит один из лучших сезонов в карьере. В 46 матчах он забросил 29 шайб и отдал 29 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провел 1241 матч и поразил ворота соперников 759 раз.