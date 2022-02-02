Овечкин заразился коронавирусом

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается в Twitter команды.

Из-за заражения COVID-19 хоккеист пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтон Ойлерс», а также Матч звезд лиги. Подробности состояния 36-летнего спортсмена не уточняются.

В последних четырех встречах Овечкин не совершил результативных действий. Последний раз россиянин забросил шайбу 23 января в матче против «Оттавы Сенаторс».

19 января канадский журналист Майк Макинтайр заявил, что Овечкин не проявляет абсолютно никаких признаков замедления и становится более сильным в свои зрелые спортивные годы. По мнению журналиста, это делает россиянина чудом природы.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он помог «Кэпиталс» впервые в истории клуба выиграть Кубок Стэнли.