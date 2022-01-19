Канадский журналист назвал Овечкина чудом природы

Канадский журналист Майк Макинтайр поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталс» Александре Овечкине. Его слова доступны на сайте издания Winnipeg Free Press.

«Несмотря на то, что прошлой осенью ему исполнилось 36 лет, он не проявляет абсолютно никаких признаков замедления. Цифры говорят о том, что он просто становится более сильным в свои зрелые спортивные годы, что действительно делает его чудом природы», — заявил Макинтайр. По его мнению, Овечкин является лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 2005 года, когда дебютировал в Америке.

Журналист назвал Овечкина одним из самых одаренных спортсменов в истории. Канадец добавил, что сейчас не существует еще одного хоккеиста, похожего на россиянина.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых забросил 26 шайб и отдал 28 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ 36-летний нападающий провел 1236 встреч и поразил ворота соперников 756 раз.