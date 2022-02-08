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Выбраны лучшие умные колонки

Роскачество включило гаджеты JBL и Sonos в список лучших колонок

Фото: JBL

Специалисты Роскачества обновили рейтинг умных колонок. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты добавили в рейтинг 11 устройств, дополнив его до 46 единиц гаджетов. Три новые колонки были выбраны в топ-5, также в списке сменился лидер. Рейтинг лучших умных колонок 2021 года возглавила JBL Charge 5: «Это оптимальный вариант для вечеринок, шумных мероприятий и событий, когда нет возможности использовать стационарные колонки». Также в топ попали Sonos Roam, JBL Boombox 2, Dali Katch G2 и Bose SoundLink Revolve+ II.

Также JBL Charge 5 возглавила сводный топ Роскачества. «Прочная и тяжелая колонка со звуком выше среднего и защитой от пыли и влаги. Подходящий девайс для любой вечеринки, уступающий конкурентам только по времени автономной работы», — описали аппарат специалисты. На вторую и третью позиции включили Sony SRS-XB43 и Sonos Roam соответственно.

Лучшими портативными колонками стоимостью до 10 тысяч рублей выбрали Sony SRS-XB13 и JBL Flip 6. «В сегменте недорогих колонок качество почти не зависит от цены. Как правило, они не блещут качеством звучания», — отметили авторы. Лучшей колонкой по автономному времени работы оказалась JBL Boombox 2, которая может играть без подзарядки более 25 часов.

Ранее представители «М.Видео — Эльдорадо» рассказали, что реализация умных колонок в России в 2021 году достигла 1,3 миллиона штук. Пик бума зафиксировали в декабре, когда за месяц продали более 450 тысяч устройств.

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Андрей Ставицкий
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