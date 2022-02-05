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В России зафиксировали бум умных колонок

Продажи умных колонок в России выросли в 2,6 раза и достигли 1,3 миллиона штук в 2021 году

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России зарегистрировали рекордный спрос на умные колонки. Продажи этих устройств в прошлом году по сравнению с 2020 годом выросли в 2,6 раза, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы «М.Видео – Эльдорадо».

Впервые за 2021 год реализация умных колонок в России превысила один миллион единиц и достигла 1,3 миллиона штук. Пик бума зафиксировали в декабре, когда за месяц продали более 450 тысяч устройств. В самом «М.Видео – Эльдорадо» спрос на колонки увеличился в четыре раза

При этом средний чек на умные колонки изменился незначительно. В 2021 году он вырос с 6,5 тысяч (показатель 2020т года) до 7 тысяч рублей. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил объемы и темпа ростов гаджетов на российском рынке.

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Бум на колонки эксперты связывают с интересом к умному дому, поскольку гаджеты позволяют управлять и другими его элементами. На спрос девайсов повлияла и пандемия, которая вынудила россиян проводить больше времени дома. Из-за этого люди испытали нехватку общения, которую частично могут восполнить голосовые помощники.

«Кроме того, те, кто стал проводить значительную часть времени дома, взялись за его обустройство. Наряду со спросом на электронику и бытовую технику растет спрос и на элементы smart home, к которым относятся и умные» колонки», — подчеркнул представитель «М.Видео – Эльдорадо».

На октябрь 2021 года в России продали рекордное количество умных колонок — 550 тысяч штук. Это в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

Марина Совина
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