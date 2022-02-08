Российская лыжница объяснила неудачное выступление в спринте на Олимпиаде-2022

Российская лыжница Вероника Степанова объяснила неудачное выступление в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Я перед стартом своего бойфренда не поцеловала. Вот в чем проблема», — заявила лыжница. Степанова отметила, что на этапах Кубка мира парень сопровождает ее, однако приехать в Пекин он не смог.

Во втором полуфинальном забеге Степанова заняла третье место. Однако это не позволило ей выйти в решающий этап гонки. Спортсменка отметила, что у нее были шансы побороться за участие в финале. «Аппетит приходит во время спринта, и эта ошибка на финишном повороте… Жалко, но это меня раззадорило», — подчеркнула она.

Степанова единственной из россиянок дошла до полуфинала в спринте. Серебряный призер Игр в скиатлоне Наталья Непряева, а также Юлия Ступак не смогли пройти дальше четвертьфинальных забегов.

