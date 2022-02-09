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Раскрыта тема телефонной беседы Байдена и Макрона

Белый дом сообщил, что Байден и Макрон обсудили встречу президента Франции с Путиным

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Белом доме раскрыли тему телефонной беседы президента США Джо Байдена с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили встречу французского лидера с главой России Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Лидеры обсудили недавние встречи президента Макрона в России и Украине», — сообщили в пресс-службе.

8 февраля в Мариинском дворце в Киеве прошли переговоры Макрона и президента Украины Владимира Зеленского. По результатам встречи французский лидер сообщил, что глава Украины выразил готовность выполнять Минские соглашения.

Днем ранее в Москве состоялись переговоры Макрона с президентом России Владимиром Путиным — они продолжались пять часов. Позже французский лидер рассказал, что достиг основной цели своей поездки — взял с российского коллеги обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.

Марина Совина
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