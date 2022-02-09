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В России рассказали о беспилотной версии «Байкала»

Руководитель проектов УЗГА сообщил, что беспилотный самолет «Байкал» появится к 2040 году

Фото: Кирилл Борисенко/ Wikimedia

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) работает над легким самолетом с автопилотом. В 2040 году в России планируют создать полностью беспилотную версию ЛМС-901 «Байкал». Об этом рассказал руководитель проектов УЗГА Аркадий Пьянников, передает РИА Новости.

«Наш план по ЛМС следующий: вначале создание пилотируемой версии с автопилотом в 2024 году, дальше начало работ по обеспечению ассистированного пилотажа, для грузовых перевозок пилота на борту не будет вообще, либо вместе с одним пилотом будет функционировать робототехнический комплекс. Наш глобальный план — 2040 год, переход к полностью автономному полету», — сообщил он в ходе Национальной выставке и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022.

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24 декабря

ЛМС-901 «Байкал» разработан компанией «Байкал-Инжиниринг». Легкий самолет предназначен для замены многоцелевых самолетов Ан-2. Серийный выпуск ЛМС-901 планируют начать в 2024 году.

В январе «Байкал» совершил первый полет. ЛМС-901 взлетел с аэродрома в Екатеринбурге и пробыл в воздухе около 25 минут. Системы самолета работали штатно.

В августе 2021 года министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия может производить самолеты для региональной авиации, а не покупать иностранные изделия.

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Даниил Иринин
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