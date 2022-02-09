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Минск выразил готовность обсуждать с Западом российские гарантии безопасности

Постпред Белоруссии при ОДКБ заявил о готовности обсуждать с Западом гарантии безопасности

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Белоруссия выразила готовность участвовать в обсуждении российских гарантий безопасности с Западом. Об этом заявил постоянный и полномочный представитель республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Вячеслав Ременчик, сообщает РИА Новости.

По словам Ременчика, Минск рассчитывает на предметное обсуждение российских инициатив по гарантиям безопасности в двусторонних и многосторонних форматах. «Готовы принять деятельное участие в этом процессе», — сказал он.

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17 декабря министерство иностранных дел России обнародовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В них содержатся призывы не воспринимать Москву в качестве противника и отказаться от расширения альянса на восток. Также Россия предложила не включать в состав НАТО Украину.

Позже США и НАТО передали письменный ответ на гарантии безопасности, предложенные Москвой. В нем указывается, что они готовы восстановить отношения с Россией, но могут развернуть больше войск в Восточной Европе в случае «агрессии в отношении Украины».

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Алиса Реброва
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