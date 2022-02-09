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Попавший в ДТП в Москве миллиардер заразился коронавирусом

У попавшего в ДТП в Москве миллиардера Шепеля диагностировали коронавирус

Фото: Страница Алексея Шепеля в Facebook

Миллиардер Алексей Шепель, который во вторник, 8 февраля, попал в ДТП на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь в Москве, заразился коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным авторов канала, после аварии мужчину доставили в больницу — медики не диагностировали у него серьезных травм, но выявили пневмонию.

После положительного результата ПЦР-теста на коронавирус Шепель продолжит лечение в частной клинике, пишет «112».

Авария в Москве произошла во вторник, 8 февраля. На пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных зорь столкнулись девять машин, в одной из них находился российский предприниматель, миллиардер Алексей Шепель. По предварительным данным МВД, авария произошла, так как водитель Mercedes не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали четыре человека — их госпитализировали. На опубликованных кадрах видно, что, предположительно, автомобиль марки Mercedes до аварии теряет управление и таранит машины в соседней полосе.

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Анастасия Шейкина
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