Появился список пострадавших в массовом ДТП с участием миллиардера в Москве

В результате массового ДТП на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь в Москве, участником которого стал российский предприниматель, миллиардер Алексей Шепель, пострадали четыре человека. Список имен опубликован в Telegram-канале РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, в аварии пострадали 42-летний Роман Г., который получил сочетанную травму с переломами, 49-летняя Любовь К. и 20-летняя Анастасия К. Кроме того, 56-летний бизнесмен Шепель получил травму головы.

Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Об аварии стало известно во вторник, 8 февраля. На западе Москвы столкнулись сразу девять автомобилей. К месту ДТП направляли санитарный вертолет.