Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появился список пострадавших в массовом ДТП с участием миллиардера в Москве

Опубликованы имена пострадавших в ДТП в Москве, участником которого стал бизнесмен Шепель

Фото: Агентство «Москва»

В результате массового ДТП на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь в Москве, участником которого стал российский предприниматель, миллиардер Алексей Шепель, пострадали четыре человека. Список имен опубликован в Telegram-канале РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, в аварии пострадали 42-летний Роман Г., который получил сочетанную травму с переломами, 49-летняя Любовь К. и 20-летняя Анастасия К. Кроме того, 56-летний бизнесмен Шепель получил травму головы.

Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Об аварии стало известно во вторник, 8 февраля. На западе Москвы столкнулись сразу девять автомобилей. К месту ДТП направляли санитарный вертолет.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Пятеро строивших АЭС в Бангладеш россиян умерли за 11 дней
Байден рассказал о «вторжении» Германии на Украину
Европа потратит десятки миллиардов евро на независимость от Китая
Малышева назвала неочевидный признак рака кожи
Названы сложные для продажи дома
МИД пообещал зеркально отвечать на действия властей ФРГ против российских СМИ
Популярная пляжная страна задумала отменить карантин для туристов
Цены на электроэнергию в Европе взлетели из-за Франции
МИД Армении вызвал посла Белоруссии после заявления Лукашенко
Назван самый выгодный для «наступления» России участок границы Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.